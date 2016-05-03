المخابرات السويسرية تراقب أنشطة 400 جهادي “محتمل” على الإنترنت

قالت المخابرات الاتحادية السويسرية، اليوم الاثنين، إن السلطات السويسرية تراقب أنشطة نحو 400 جهادي محتمل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم قد يشكلون خطرا أمنيًا.

وحسبما أفادت “رويترز” فأن تقرير المخابرات السنوي أوضح أن سويسرا ليست هدفًا رئيسيًا للإسلاميين، لأنها ليست جزءًا من أي حملة عسكرية ضد جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية لكن مستوى الخطر زاد رغم ذلك.

وعرض التقرير صورة جواز سفر سويسري بالقرب من حزام ناسف نشره من يشتبه في أنه جهادي سويسري سافر إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مقطع فيديو نشرته الدولة الإسلامية يظهر فيه علم سويسرا ضمن أعلام أكثر من 60 دولة يُنظر لها على أنها أهداف.

وقال التقرير “يمكن توقع الهجمات في سويسرا من المهاجمين المنفردين أو المجموعات الصغيرة وستُنفذ هذه الهجمات بأساليب بسيطة وبأقل تحضير وأقل مجهود لوجيستي.”

الجدير بالذكر أن محكمة سويسرية قد قضت الشهر الماضي بسجن ثلاثة عراقيين لتهم متصلة بالإرهاب في حكم قال مدع كبير إنه سيرسل رسالة إلى الجهاديين بأن سويسرا ليست هدفا سهلًا.

وقال مكتب المدعي العام، اليوم الاثنين، إن أمامه أكثر من 60 قضية مفتوحة مرتبطة بالجهاديين.