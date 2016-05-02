بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان حالة الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدى

قام اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، واللواء مجدي عبد العال مدير الأمن، بجولة تفقدية لنفق الشهيد أحمد حمدي لمتابعة حالة الأمن بالنفق، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات للسيارات القادمة من وإلى جنوب سيناء، وخاصة بعد عمل عدة تحويلات مرورية بمداخل النفق.

وقدم المحافظ لقوات الشرطة والجيش التهاني بمناسبة أعياد الربيع وطالبهم ببذل كل الجهود من أجل الأمن والأمان والمعاملة الطيبة للمواطنين، وتقديم الخدمات المطلوبة لتأمين المواطنين المسافرين خارج المحافظة والقادمين إليها.

وأكد اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، أن الحالة الأمنية والمرورية بنفق الشهيد أحمد حمدي منتظمة وأن القوات المكلفة بالتأمين على يقظة كاملة.

رافق المحافظ في الجولة نشأت البارودي السكرتير العام المساعد واللواء أحمد دردير مساعد مدير الأمن والعميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور السويس، ومنير كامل مدير عام المتابعة بالمحافظة.

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