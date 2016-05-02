حازم إمام: "اعتزلت فى الوقت المناسب..ورمضان صبحى من أفضل اللاعبين عالميا"

قال الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، إن فكرة الاحتراف لها حسابات كبيرة، لافتا إلى اعتزازه بفترة احترافه بهولندا.

وأضاف إمام، خلال لقائه ببرنامج "فى الاستاد" على اذاعة "نجوم إف إم" مساء اليوم الاثنين، إن احترافه فى الدورى الايطالى كان غلطة، قائلا "المفروض اللاعب المصرى ياخدها خطوة خطوة فى الاحتراف لان الفرصة فى الأندية الكبيرة بالخارج صعبة جدا".

وأشار إمام إلى أنه كان قاب قوسين أو ادنى من الانضمام لنادى أياكس ولكن الخلافات المادية كانت السبب فى فشل الصفقة، مؤكدا أنه اعتزل الكرة فى الوقت المناسب.

وأشاد حازم إمام بلاعب النادى الأهلى رمضان صبحى، قائلا "من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

موضوعات متعلقة:

-حازم إمام لـ"إدارة الزمالك": "سيبوا ماكليش يشتغل"

>

>