إصابة مستوطن إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس المحتلة

أصيب مستوطن إسرائيلى مساء اليوم الاثنين بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه للطعن فى شارع عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الاسرائيلى، فى بيان، أن يهوديا يبلغ من العمر 60 عاما تعرض للطعن ونقل للعلاج بمستشفى "شعارى تسيدق"، فيما لاذ المنفذ بالفرار.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة التى هرعت إلى المكان عثرت على السكين واعتقلت شابا يشتبه أنه منفذ عملية الطعن.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة انتشرت فى حارات البلدة القديمة بالقدس فى محيط مكان اصابة المستوطن بحثا عن منفذ عملية الطعن.

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