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النائب مصطفى سالم: مقار النقابات المهنية “خط أحمر”

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النائب مصطفى سالم: مقار النقابات المهنية “خط أحمر” النائب مصطفى سالم: مقار النقابات المهنية “خط أحمر”

النائب مصطفى سالم – أرشيفية

أكد مصطفي سالم عضو مجلس النواب​ عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج ​أن واقعة اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين ​”​أيًا كانت مبرراته ​” ​يمثل إهانة لكافة الصحفيين​ .

وأضاف سالم أنه رغم أننا نرى أنه يجب تطبيق القانون على أى مواطن أى كانت صفته فى إطار إحترام دولة القانون ​إلا أن ​تنفيذ القانون لا يعنى عدم التنسيق مع مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات ​المطلوب تنفيذها وفقًا للقانون.

​ و​ يتعين ​أن يكون أي تواصل أمنى مع صحفيين داخل النقابة من خلال المجلس​ وذلك طبقا للمادتين 70 و71 من قانون نقابه الصحفين ​وأن مقار النقابات المهنية”خط أحمر”​.​

وطالب​ سالم​ بالكشف عن متخذ هذا القرار ومحاسبته​ ومعرفة الدوافع التى أدت لاتخاذ مثل هذا القرار نظرًا لخلقه أزمة ما بين الدولة والصحفيين دون داعى .​

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