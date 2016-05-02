النائب مصطفى سالم: مقار النقابات المهنية “خط أحمر”

أكد مصطفي سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا بسوهاج أن واقعة اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين ”أيًا كانت مبرراته ” يمثل إهانة لكافة الصحفيين .
وأضاف سالم أنه رغم أننا نرى أنه يجب تطبيق القانون على أى مواطن أى كانت صفته فى إطار إحترام دولة القانون إلا أن تنفيذ القانون لا يعنى عدم التنسيق مع مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها وفقًا للقانون.
و يتعين أن يكون أي تواصل أمنى مع صحفيين داخل النقابة من خلال المجلس وذلك طبقا للمادتين 70 و71 من قانون نقابه الصحفين وأن مقار النقابات المهنية”خط أحمر”.
وطالب سالم بالكشف عن متخذ هذا القرار ومحاسبته ومعرفة الدوافع التى أدت لاتخاذ مثل هذا القرار نظرًا لخلقه أزمة ما بين الدولة والصحفيين دون داعى .