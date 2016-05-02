رئيس البرلمان الليبى يعقد جلسة تشاورية مع 60 نائبا لبحث التعديل الدستورى

عقد رئيس مجلس النواب الليبى وقرابة 60 نائبا جلسة تشاورية بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق دار السلام بليبيا، وتمت مناقشة ودراسة صياغة مشروع الدستور الليبى وأحيل إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للاطلاع والمراجعة وإبداء الرأى والملاحظات حوله، ويعرض على مجلس النواب فى جلساته القادمة.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، فى بيان صحفى، مساء الاثنين، أنه تم التطرق إلى مشروع الإعلان الدستورى، وبما يتفق مع أساس الوفاق السياسى الذى تتفق عليه جميع الأطراف كذلك نوقش بند آخر يتعلق بنقل مجلس النواب أو جلساته وفى هذا البند تم الاتفاق على أن النقل لا يكون إلا لمدينة بنغازى المقر الرئيسى والحقيقى لمجلس النواب الليبى، وكذلك جلساته لا تتم إلا بموافقة أعضاء البرلمان الليبى ومن خلال جلسة كاملة النصاب القانونى ولضرورة تستدعى ذلك.

مسئول ليبى: مجلس النواب بحث تعديل الإعلان الدستورى ليتضمن الاتفاق السياسى