أخبار ليبيا اليوم.. مسئول ليبى يدعو جميع القنصليات لفتح مقراتها فى بنغازى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة مسئول ليبى لجميع القنصليات بفتح مقراتها فى بنغازى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إغلاق تنظيم "داعش" فى ليبيا بإغلاق الطريق الرئيسى لمدخل مدينة سرت.

وأبرزت أخبار اليوم على توجيه عضو المجلس البلدى بنغازى ورئيس لجنة الشئون الأمنية فى المجلس البلدى زكريا بالتمر، الدعوة لجميع القنصليات فى بنغازى بليبيا لإعادة فتح مقراتها بالمدينة.

وكشفت أخبار ليبيا اليوم استعداد المجلس البلدى بنغازى وكل الأجهزة الأمنية لحماية وتأمين القنصليات التى ستفتح مقارها داخل المدينة، مشيرا إلى تحملهم المسئولية الكاملة.

وتشهد مدينة بنغازى أوضاعا أمنية مستقرة بعد أن استطاع الجيش السيطرة على معظم أحياء بنغازى وتأمين رجال الأمن والشرطة لمداخل المدينة ومفترقات الطرق والميادين، إضافة إلى حملات التفتيش ونجاحها فى ضبط المخالفات ومداهمة أوكار الجريمة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم قيام تنظيم داعش فى ليبيا، بإغلاق الطريق الرئيسى لمدخل مدينة سرت ووضع سواتر رملية بالطريق الساحلى، عند الجهة الشرقية لمدخل المدينة، تحسبا لدخول قوات الجيش الليبى.

وقال مصدر أمنى مساء الأحد ، إن عناصر «داعش» ومعهم خبراء ألغام أجانب يقومون بزرع ألغام بمناطق هراوة والتسعين شرق سرت على الشريط الساحلى، للحيلولة دون تقدم دخول الجيش الليبى لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابى.

وأضاف أن عناصر التنظيم تغلغلوا مند أيام فى الوديان الواقعة جنوب سرت بالرواغة والعتعت واللود الزراعى وقرزة القريبة من وادى زمزم وأبونجيم.

تنظيم "داعش" يتحصن على مشارف سرت الليبية لمنع الجيش من تحرير المدينة