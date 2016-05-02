مصرع 32 من داعش بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بكركوك ونينوى

لقى 32 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى فى نينوى وكركوك شمال العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين أن طيران التحالف الدولى وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل 12 إرهابيًا حاولوا الاقتراب من قريه "النصر" بقطاع مخمور جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق.

كما قصف طيران التحالف الدولى مواقع لداعش بمناطق مختلفة فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وأطرافها، مما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين بينهم قيادات بالتنظيم، بينهم "نائب وزير صحة داعش" بولاية نينوى المدعو قتيبة عمر، لدى مرورهم بحى الإصلاح الزراعى بالجانب الأيمن من الموصل.

وأشارت مصادر محلية بنينوى، إلى أن طيران التحالف قصف أيضا موقعًا لداعش داخل جامعة الموصل، نتج عنه قتل 3 إرهابيين من قيادات داعش، وهم: جاسم سالم المتيوتى وزياد خلف وأحمد غانم الحديدى.

على صعيد متصل، هاجم مسلحو "داعش" مواقع قوات "البيشمركة" الكردية فى محيط قرية "بشير" المحررة جنوب كركوك، وتصدت لهم قوات البيشمركة وقتلت 8 إرهابيين وأصابت آخرين من مسلحى التنظيم الذين فروا مع آخرين إلى ناحية "الرشاد" شمال العراق.

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