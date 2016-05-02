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اسرائيل: حراس أمن مدنيون هم من قتل الشقيقين الفلسطينيين الأسبوع الماضى

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اسرائيل: حراس أمن مدنيون هم من قتل الشقيقين الفلسطينيين الأسبوع الماضى اسرائيل: حراس أمن مدنيون هم من قتل الشقيقين الفلسطينيين الأسبوع الماضى
قالت الشرطة الإسرائيلية أن حراس أمن ليسوا من عناصر الشرطة أطلقوا النار وقتلوا شقيقين فلسطينيين عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية الأسبوع الماضى.

أوضح بيان للشرطة اليوم الاثنين أن رجال الشرطة الذين كانوا فى موقع الحادث "تصرفوا وفقا للقوانين" ومن ضمن ما قاموا به أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية فى الهواء خلال الحادث، وأن حراس الأمن هم من أطلق النار على أخ وأخته.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيليين أن حراس الأمن كانوا من المتعاقدين المدنيين.

وقت وقوع الحادث، قالت الشرطة أن ضباطا فتحوا النار أيضا على الثنائى الفلسطينى.

قالت الشرطة أن الثنائى تجاهل مطالب الشرطة لهما بالتوقف وأن المرأة قذفت بسكين على الضباط.

اختلفت عائلة الشقيقين وشهود عيان فلسطينيين مع هذه الرواية حيث قالوا أن الشقيقين كانا على بعد حوالى 20 مترا من قوات الأمن وكان يمكن توقيفهما بدون استخدام القوة المميتة.
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