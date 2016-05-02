5 أطعمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة.. أهمها البطيخ والطماطم

يلجأ الكثيرون إلى استخدام الكريمات الواقية للشمس للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وتأثيرها السلبى على الجسم.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، يمكن أن يؤدى إلى حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد وضعف الجهاز المناعى وخلل فى العين.

وأضاف التقرير أنه يمكن استهلاك بعض الأطعمة الصحية التى تساعد على جعل الجسم داخليًا فى مأمن من أشعة الشمس، كما أن هذه الأطعمة تعمل على تعزيز مناعة الجسم ومحاربة التأثيرات السلبية التى تسببها الشمس.

وكما جاء فى التقرير فإن هذه الأطعمة التى تحمى الإنسان من الأشعة الضارة تتضمن الآتى:

1- الجزر: يحتوى على مجموعة "البيتا كاروتين" التى تساعد الجسم فى حماية نفسه من التأثيرات الضارة للشمس، ويمكن للجزر أن يساعد على شفاء حروق الشمس بشكل سريع، لأنه غنى بفيتامين e.

2- الفاكهة الحمضية (البرتقال- الليمون): تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى، الذى يساعد فى الوقاية من سرطان الجلد إلى حد كبير، كما أنها تحمى من حروق الشمس وتصبغات الجلد.

3- الرمان: يعد من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة وحمض الايلاجيك، المعروفة أنها توفر الحماية الاستثنائية من أشعة الشمس، كما توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 20%.

4- الطماطم: غنية بفيتامين سى والليكوبين ومضادات الأكسدة، ما يعد مزيجًا من العناصر الغذائية التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى والحماية من وأشعة الشمس.

5- البطيخ: فاكهة التبريد الطبيعى التى يمكن أن تقلل من حرارة الجسم، وبالإضافة إلى ذلك يحتوى على أكثر من 40% من الليكوبين، ما يجعله عامل حماية طبيعية ممتازة.

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