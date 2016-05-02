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صرف إعانات عاجلة لصاحب منزل احترق بإحدى قرى الخارجة

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صرف إعانات عاجلة لصاحب منزل احترق بإحدى قرى الخارجة صرف إعانات عاجلة لصاحب منزل احترق بإحدى قرى الخارجة
تفقدت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، موقع منزل احترق صباح اليوم بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، وأعلنت عن موافقة المحافظ على صرف إعانات عاجلة مؤقتة لأصحاب المنزل، وجار اتخاذ جميع الإجراءات، وتقديم المساعدات اللازمة لإعادة بناء المنزل.

كانت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد تمكنت من السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى الى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى منزل "محمد مجدى هنادى" 30 سنة، مقيم قرية بولاق والذى أسفر عن تفحم محتويات المنزل دون خسائر بشرية وتمت السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365