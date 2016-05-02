"الحماية المدنية" تنجح فى استخراج جثة عامل من أسفل ركام فيلا الشروق

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الإدارة، فى استخراج جثة عامل تم انتشاله من أسفل ركام فيلا الشروق المنهارة، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى لإيداعه المشرحة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من النجدة بانهيار عقار بالشروق، وعلى الفور انتقل اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية وبصحبته 3 سيارات إلى مكان الحادث للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

استمرار عمليات البحث أسفل ركام فيلا الشروق بحثا عن مفقود