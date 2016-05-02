بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية بالحدائق والمواقع السياحية

تفقد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، الخدمات الأمنية بالمواقع السياحية والحدائق والمتنزهات بمدينة أسوان، للاطمئنان على الحالة الأمنية.

وأكد مدير أمن أسوان، فى بيان صحفى له مساء اليوم، الاثنين، أن جولته التفقدية التى استمرت منذ صباح اليوم وحتى المساء، جاءت للتأكد من تأمين المواقع الخدمية لأفراد الشرطة المنتشرين بالمواقع السياحية والحدائق والمتنزهات بمدينة أسوان، مشيراً إلى حرصه على الخروج لبر الأمان خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم، والتصدى لأى صورة من صور الخروج عن القانون.

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