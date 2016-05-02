بالصور.. عروض ليلية لسيارات الزهور بكورنيش السويس وحفلات بالعين السخنة

نظمت محافظة السويس عروض ليلية لسيارات الزهور بكورنيش السويس الجديد احتفالا بأعياد الربيع "شم النسيم" وسط تواجد أمنى لقيادات أمنية بمديرية أمن السويس لتأمين الاحتفالات، كما عزفت الفرق الموسيقية وسط تواجد كبير للمواطنين.

وقال اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم الاثنين للاحتفالات بعيد الربيع.

وأكد اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، أنه يوجد تواجد أمنى بطريق العين السخنة من أجل منع تكدس السيارات بالطريق، خاصة أن الطريق شهد إقبالا كبيرا للقادمين إلى شواطئ العين السخنة.

كما نظمت عدد من الفنادق والقرى السياحية بالعين السخنة بالسويس احتفالات غنائية بمناسبة شم النسيم.

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