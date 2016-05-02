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غدا.. وزيرا الثقافة والآثار يزوران رشيد لتفقد المواقع والمساجد الإسلامية

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غدا.. وزيرا الثقافة والآثار يزوران رشيد لتفقد المواقع والمساجد الإسلامية غدا.. وزيرا الثقافة والآثار يزوران رشيد لتفقد المواقع والمساجد الإسلامية
يزور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار مدينة رشيد بالبحيرة غدا الثلاثاء لتفقد عدد من المواقع الأثرية بالمدينة، وكذلك الوقوف على عمليات الترميم القائمة ببعض الآثار والمساجد الإسلامية.

يشارك فى الزيارة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.


>الثقافة" تعتذر عن خطأ ذكر محافظ البحيرة السابق بدلاً من الحالى فى بيان لها
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