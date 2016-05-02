غدا.. تشيع جثمان والدة محمود محى الدين من كفر شكر بالشرقية

تشيع غدا من كفر شكر جثمان والدة الدكتور محمود صفوت محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى الحالى ووزير الاستثمار الأسبق، وذلك بعد وفاتها اليوم إثر صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية.

وأعلنت عائلة محيى الدين، أنه تقرر دفن جثمان الفقيدة غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد عزبة زكريا محيى الدين بكفر شكر، ليوارى الجثمان فى مقابر آل محيى الدين بعزبة زكريا محيى الدين بكفر شكر، التى تضم مقابر العائلة على أن يقام العزاء غدا فى مضيفة آل محيى الدين بكفر شكر، ويتم الدفن والعزاء فى حضور نجلها الدكتور محمود صفوت محيى الدين، الذى تصادف وجوده بمصر مع الوفاة .

"صحة القليوبية": إقالة مدير مستشفى كفر شكر لسوء الخدمات المقدمة للمرضى