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“المشخصاتي” وائل نور..يودع جمهوره بدوره في “شقة فيصل”

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الفنان وائل نور

الفنان وائل نور

توفي اليوم الاثنين الفنان وائل نور، عن عمر يناهز 55 عامًا في شقته بحي العجمي بالإسكندرية آثر تعرضه لأزمة قلبية، ليرحل الفنان القدير عن عالمنا، تاركًا وارءه إرثًا فنيًا يضم مشاركته فيما يقرب من 140 عملًا مابين السينما والمسرح والتلفزيون.

 ”المشخصاتي”، لقب أطلقه فريد شوقي على الراحل وائل نور حيث اعتبره الابن الروحي له ، لموهبيته في تقديم الأدوار المتنوعة مابين الطيب والشرير والمدمن والولد الشقي والشخصيات الكوميدية والرومانسية.

وائل نور

وائل نور

وكانت البداية القوية لظهور الفنان وائل نور تقديم شخصية “لطفي” في مسلسل “البخيل وأنا” ، حيث تمكن الفنان من تحقيق نجاح كبير وقبول جماهيري عريض من خلاله، كما عزز الراحل تواجده على الساحة الفنية من خلال دوره في مسلسل “المال والبنون”، إضافة إلى فيلم “البيه البواب” عام 1987 مع الفنان فؤاد المهندس وأحمد ذكي.

وائل نور

وائل نور

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الراحل وائل نور في مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عامًا مقدمًا أكثر من 80 مسلسل و30 فيلم إلا أنه اختفى لفترة طويلة عن الساحة الفنية، بعد أن كان متقدّمًا على معظم أبناء جيله، حيث تسبب ذلك فى تأخره عنهم بمراحل كثيرة، ليعود الفنان إلى الساحة السينمائية بفيلم “الليلة الكبيرة” مع المخرج سامح عبدالعزيز، والذي شارك في الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليرحل الفنان وهو يتابع تصوير دوره في مسلسل “شقة فيصل” مع المخرجة عادل، للمشاركة في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وائل نور

وائل نور

ومن ابرز أعمال الراحل “دموع في حضن الجبل” و “ذئاب الجبل” و”سوق الزلط” و “السجين”،”ويوم عسل ويوم بصل”، و”مراهقون ومراهقات” و”السجينتان” و”الأب الثائر”، و” المصراوية”، بالإضافة إلى العمل المسرحي “الجنزير”.

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