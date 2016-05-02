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رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد مباراة القمة بالدورى

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رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد مباراة القمة بالدورى رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد مباراة القمة بالدورى

أرشيفية

نفى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اليوم الأثنين، حقيقة ما تردد من أنباء حول تقدمه بالاستقالة من منصبه بسبب تأجيل مباريات الأهلى والزمالك بكأس .

وأكد حسين من خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ” الملاعب اليوم ” الذى يذاع على فضائية الحياة أن ما تم نشره من أنباء حول استقالته غير صحيح خاصة أنه لايسستطيع الرحيل فى هذا التوقيت الصعب.

وأرجع رئيس لجنة المسابقات أسباب خروج هذه الشائعة إلى حديثه الجانبى مع اللواء ثروت سويلم حينما طالبه بالبحث عن بديل خلال الفترة القادمة نظرا لرغبته فى الراحة بسبب الضغط الشديد الذى تعرض له خلال السنوات الماضية.

كما أعلن حسين موعد مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث أكد انه تم الاستقرار على إقامة اللقاء يوم 9 من شهر يوليو القادم وذلك بالأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

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