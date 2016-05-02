صلاح عبد الله ناعيًا وائل نور: “نفسى أعيط بصوت..خطفت الفرحة ليه يا موت”

نعى الفنان صلاح عبد الله، صديقه الفنان وائل نور من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلاً: “يمكن قبلت المسلسل ده عشان أشوفك يا حبيبى بعد سنين طويلة، فضلنا نحضن بعض كتير، كان حضن الوداع يا وائل، كنت ضيف فى المسلسل وإنت برضو كنت ضيف.. ضيف على هذه الدنيا العجيبة.. فجأة كده؟! نفسى أعيط بصوت.. خطفت الفرحة ليه يا موت؟!..استغفر الله العظيم”.

وتابع الفنان صلاح عبد الله قائلاً: “لا أستطيع التوقف عن البكاء فأرجوكم اقرأوا معى الفاتحة وادعوا لوائل نور برحمة الله ومغفرته”. وكان الفنان وائل نور رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 55 عامًا فى مدينة الإسكندرية، نتيجة أزمة صحية مفاجأة.