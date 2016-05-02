أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

جيران نجوى إبراهيم “عاتبون” عليها بسبب “بيت العائلة”

Google+ Print
جيران نجوى إبراهيم “عاتبون” عليها بسبب “بيت العائلة” جيران نجوى إبراهيم “عاتبون” عليها بسبب “بيت العائلة”

نجوى إبراهيم – أرشيفية

فوجئت النجمة والمذيعة نجوى إبراهيم بموجة عتاب من جيرانها بسبب استضافتها لإحدى جاراتها فى حلقة هذا الأسبوع من برنامج “بيت العيلة” وهى المهندسة مارى التى احتفلت معها على الهواء بعيد شم النسيم فى فقرة متميزة ، حيث قدمت جارتها لها فسيخ ورنجة وبيض ملون تمشيًا مع ما تفعله الأسرة المصرية عبر العصور احتفالاً بهذه المناسبة التى ترجع إلى أيام الفراعنة.

تقول نجوى إبراهيم أنها عقب عرض الحلقة مساء الأحد فوجئت بكم كبير من المكالمات التليفونية تلقتها من جيرانها الذين قدموا لها التهنئة بشم النسيم متمنين لها المزيد من النجاح والتألق مع عتاب رقيق حيث أن كل منهم كان يرغب فى أن تستضيفه فى حلقة ” شم النسيم” الرائعة كما فعلت مع جارتهم المهندسة مارى ولكنها كانت تضحك فى ختام كل مكالمة وهى تقول إن شاء الله سيتم ذلك فى المناسبات القادمة ” وربنا يديم علينا الأعياد والمناسبات المصرية ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا