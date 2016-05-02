جيران نجوى إبراهيم “عاتبون” عليها بسبب “بيت العائلة”

فوجئت النجمة والمذيعة نجوى إبراهيم بموجة عتاب من جيرانها بسبب استضافتها لإحدى جاراتها فى حلقة هذا الأسبوع من برنامج “بيت العيلة” وهى المهندسة مارى التى احتفلت معها على الهواء بعيد شم النسيم فى فقرة متميزة ، حيث قدمت جارتها لها فسيخ ورنجة وبيض ملون تمشيًا مع ما تفعله الأسرة المصرية عبر العصور احتفالاً بهذه المناسبة التى ترجع إلى أيام الفراعنة.

تقول نجوى إبراهيم أنها عقب عرض الحلقة مساء الأحد فوجئت بكم كبير من المكالمات التليفونية تلقتها من جيرانها الذين قدموا لها التهنئة بشم النسيم متمنين لها المزيد من النجاح والتألق مع عتاب رقيق حيث أن كل منهم كان يرغب فى أن تستضيفه فى حلقة ” شم النسيم” الرائعة كما فعلت مع جارتهم المهندسة مارى ولكنها كانت تضحك فى ختام كل مكالمة وهى تقول إن شاء الله سيتم ذلك فى المناسبات القادمة ” وربنا يديم علينا الأعياد والمناسبات المصرية ” .