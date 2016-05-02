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دراسة: المرأة تقضي 8000 دقيقة سنويا في إزعاج زوجها

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دراسة: المرأة تقضي 8000 دقيقة سنويا في إزعاج زوجها دراسة: المرأة تقضي 8000 دقيقة سنويا في إزعاج زوجها

كشفت دراسة بريطانية أجريت على 3000 شخص أن المرأة تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنويا في إزعاج زوجها والاختلاف معه طوال الوقت خاصة الموضوعات المتعلقة بالأعمال المنزلية والأولاد، وهذا يساوي مدة تصل إلى 2.5 ساعة من كل أسبوع، أو 11 ساعة في الشهر.

وأضافت الدراسة أن الخلافات الزوجية الأكثر شيوعًا تنحصر في الشكاوى المستمرة من الأعمال المنزلية والمصاريف ومشكلات الأولاد.

وعلقت الإعلامية مفيدة شيحة في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة “سي بي سي” – ” يعني كل أسبوع ساعتين ونصف نكد أنت اختارهم، 24 ساعة نكد ورا بعض أو منفصلين مع أن الست المصرية غلبانة.

ومن جانبها قالت الإعلامية منى عبد الغني ” دي دراسة بريطانية ، لكن الست المصرية مش نكدية، والله يعين الرجالة علينا”.

 

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