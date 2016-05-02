المغرب يفوز ببطولة أفريقيا لصنع الحلويات ويتأهل لكأس العالم

نجح المغرب في حصد المركز الأول في البطولة الأفريقية في فن تحضير الحلويات، وذلك في المسابقة التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وشارك إلى جانب المغرب، الجزائر وتونس اللتان احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي، ومصر التي أحتلت المركز الرابع نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله فريقها، بالإضافة إلى السنغال وغانا وكوت ديفوار، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأجريت المسابقة تحت إشراف جابريل بايسون، الرئيس المؤسس لبطولة كأس العالم للحلويات، بعد اجتياز منافسات وطنية بكل بلد، وفقًا لما ذكرت صحيفة “الأخبار” المغربية.

وبهذا الفوز ضمن المغرب التأهل لمسابقة كأس العالم للحلويات التي تحتضنها ليون الفرنسية بداية العام المقبل.