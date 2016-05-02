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لو جالك ألم مفاجئ أسفل الظهر.. اكشف على الكلى

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لو جالك ألم مفاجئ أسفل الظهر.. اكشف على الكلى لو جالك ألم مفاجئ أسفل الظهر.. اكشف على الكلى
إذا ظهرت آلام مفاجئة أسفل الظهر فمن المؤكد أنها بسبب مرض طارئ فى الكلى فهى أكثر الأعضاء الداخلية عرضة للآلام والأمراض، وتحدث معظم آلام الكلى بسبب تكوين الحصوات البسيطة غير الملحوظة.

مسببات آلام الكلى


>نزلات البرد
>الرطوبة بداخل الجهاز البولى
>التعرض لتيارات هواء مختلفة مفاجئ
>نقص فى كمية الماء التى يتناولها الشخص المصاب .

شكل الآلام:


>كل هذه الأسباب تؤدى إلى آلام شديدة جدًا فى أسفل الظهر.. أو بعض أمراض الكلى، ومن الشائع فى هذه الآلام أنها تكون فى جانب واحد، وعادةً يكون ألمًا حادًا وشديدًا ويأتى على شكل موجات ونبضات شديدة الألم.

هذا الألم من الممكن أن يمتد إلى منطقة الفخذين أو أعلى الفخذ.. إذا كان هذا الألم فى فى الكلى فعلاً .
>قد تظهر بعض الأعراض الشائعة جدًا فى وجود هذا الألم مثل :

أولاً: ألم أثناء التبول
>ثانيًا: الحمى والرعشة
>ثالثًا: من الممكن وجود دم فى البول ولكن لا يلاحظ بالعين المجردة

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