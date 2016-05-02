انتهت: روما يقلب طاولة جنوى وصلاح يسجل

سجل محمد صلاح نجم روما هدفا من جملة فنية ممتازة في شباك جنوى خلال الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف بعد عمل ثلاثي بين محمد صلاح وستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي.

الشعراوي مرر كرة جميلة لصلاح الذي لعب تمريرة ثنائية مع بيروتي، وسجل المصري الأعسر الهدف بتصويبة أرضية جميلة في شباك جنوى.

وتعادل باناجيوتيس تاكتسيديس لجنوى في الدقيقة 13.

وتقدم جنوى عن طريق ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 65.

وتعادل فرانشيسكو توتي بتصويبة صاروخية في الدقيقة 77.

وخطف الشعراوي النقاط الثلاثة لروما من كرة عرضية في الدقيقة 88.

ويحتل روما الترتيب الثالث برصيد 71 نقطة خلف نابولي الوصيف بنقطتين.

ويحرس مرمى روما تشيزني خلف الرباعي مانولاس ودينيه ورودريجير ومايكون.

وفي الوسط يشارك ستروتمان ودي روسي وناينجولان.