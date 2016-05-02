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بالفيديو – صلاح وتوتي يسجلان.. وروما يخطف جنوى ويهدد نابولي

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بالفيديو – صلاح وتوتي يسجلان.. وروما يخطف جنوى ويهدد نابولي بالفيديو – صلاح وتوتي يسجلان.. وروما يخطف جنوى ويهدد نابولي

سجل محمد صلاح النجم المصري في صفوف روما هدفا في فوز فريقه 3-2 أمام جنوى بالجولة 36 للدوري الإيطالي.

وسجل فرانشيسكو توتي الملقب بملك روما هدفا رائعا بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني.

ورفع روما رصيده للنقطة 74 محتلا وصافة جدول الدوري الإيطالي مؤقتا انتظارا لمواجهة نابولي وأتالانتا مساء الثلاثاء.

افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة السادسة بعد سلسلة من التمريرات السريعة بين ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي قبل أن تصل للهداف المصري الذي سجل هدفه رقم 13 في الكالتشيو هذا الموسم.

بينما تعادل باناجيوتيس تاكتسيديس لجنوى في الدقيقة 13. وتقدم ليوناردو بافوليتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

ودفع لوتشانو سباليتي المدير الفني بفرانشيسكو توتي في الدقيقة 59 بدلا من بيروتي، ونجح في إدارك التعادل.

ركلة حرة مباشرة حصل عليها روما في الدقيقة 77 مهدها دانيلي دي روسي إلى الملك ليطلق صاروخا دمر به شباك جنوى وجعل النتيجة 2-2.

وقبل نهاية المباراة نجح الشعراوي في خطف هدف النقاط الثلاثة في الدقيقة 87 من كرة عرضية عن طريق إدين دجيكو حولها في سقف المرمى.

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فيديو اليوم السابع

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