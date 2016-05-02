بالصور.. "الصحفيين": الداخلية لجأت للشائعات والمعلومات الكاذبة بواقعة اقتحام النقابة

قالت نقابة الصحفيين، إنه فى الوقت الذى تتصاعد فيه الأزمة التى سببتها وزارة الداخلية باقتحام النقابة فى سابقة لم تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم فى حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغلاق الشوارع المحيطة بها، لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها.

وأضافت النقابة فى بيان لها صدر منذ قليل، أنه ليس صحيحًا ما ورد فى بيان الوزارة الذى أذاعته بالأمس بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مشيرة إلى أنه ليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتم ذلك أو ينطلى على أحد.

وأوضحت النقابة، أن حقيقة ما حدث هو جريمة متكاملة الأركان فى حق النقابة وإهدار القانون والدستور، مؤكدة ان ما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الزملاء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول حوالى 40 عنصر أمنى مسلح أثاروا الفوضى.

وأشارت النقابة، إلى أن أحد العناصر الأمنية اعتدى على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه فى عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهم من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين، متابعة: "كل هذا يؤكد كذب إدعاءات الداخلية، وعدم إخطارها النقابة التى لجأ إليها الزميلان قبل يوم واحد من واقعة الاقتحام لإجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهما للنيابة مباشرة".

وأكدت النقابة، أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية فى محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التى ارتكبتها فى وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة.

وذكرت نقابة الصحفيين، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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