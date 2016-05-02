وكيل العلاقات الخارجية بالبرلمان لخارجية السودان: "أعلى ما فى خيلكم أركبوه"

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، بأنهم لن يتنازلوا عن حلايب وشلاتين مجرد مناورة سياسية، متابعا: "أعلى ما فى خليكم أركبوه".

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن من مصلحة مصر أن تتجه الخرطوم للتصعيد للحصول على حلايب وشلاتين، لأنهم سيخسرون أى معركة دولية، والعالم كله يعترف بأن حلايب وشلاتين مصرية، مؤكدا أن هناك قوى خارجية مستفيدة من التصعيد السودان تجاه مثلث حلايب.

كانت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، أعلنت أنها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، وقال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور أمام المجلس الوطنى (البرلمان) "لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب، اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا"، على حد زعمه.

وزير خارجية السودان: سنواصل المطالبة بسيادتنا على منطقة حلايب وشلاتين