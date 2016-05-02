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ترحيل عمرو بدر ومحمود السقا إلى سجن طرة بعد قرار حبسهما 15 يوما

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ترحيل عمرو بدر ومحمود السقا إلى سجن طرة بعد قرار حبسهما 15 يوما ترحيل عمرو بدر ومحمود السقا إلى سجن طرة بعد قرار حبسهما 15 يوما
أكد مصدر قضائى أنه تم ترحيل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا إلى سجن طرة، وذلك بعد صدور قرار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا تم ترحيلهما لقضاء فترة الحبس الاحتياطى، التى أصدرتها النيابة العامة بحقهما منذ قليل.

كان أحمد غزال وحسين المليجى وكيلا أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهما التى استمرت أكثر من 6 ساعات، ووجهت لهما تهمة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وأنكر الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا جميع التهم المنسوبة لهما أمام حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة ومثل الصحفيين أمام النيابة بدون أى أحراز فى القضية.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت نقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، وألقت القبض على الصحفى عمرو بدر ومحمود السقا لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة وتولت التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

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النيابة تقرر حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات

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مصر 365

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