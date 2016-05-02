أمين شرطة يطلق النار على جاره فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

أطلق أمين شرطة النار على جاره، اليوم الاثنين، من سلاح نارى كان بحوزته، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية السلطانى، بمركز ببا جنوب بنى سويف.

واستقبل مستشفى ببا المركزى ناصر س ك، 18 سنة، ومقيم بدائرة مركز ببا، مصابا بطلق نارى بالقدم، وتم نقله لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.

ودلت التحريات الأولية على وقوع مشاجرة بين عائلتين، إحداهما عائلة أمين الشرطة بقرية السلطانى ببنى سويف، بسبب خلافات الجيرة، مما دفع أمين الشرطة "رمضان .س.ح " 30 سنة، لإطلاق النار مما أدى إلى إصابة جاره.

وألقت قوات الأمن القبض على أمين الشرطة، و3 آخرين من أطراف المشاجرة، وفرضت كردونا أمنيا على منازل القريتين.

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