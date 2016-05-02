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اسرائيل ستعيد فتح معبر ايرتز مع قطاع غزة

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اسرائيل ستعيد فتح معبر ايرتز مع قطاع غزة اسرائيل ستعيد فتح معبر ايرتز مع قطاع غزة
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى موشيه يعالون الاثنين أن بلاده ستعيد فتح معبر ايرتز، أحد المعابر الرئيسية بين اسرائيل وقطاع غزة والمغلق منذ نحو ثمانى سنوات.

إلا أنه لم يكشف موعد إعادة فتح المعبر الواقع شمال القطاع، واكتفى بالقول أن "هذا لن يحدث غدا أو بعد غد".

وصرح المتحدث باسم يعالون فى بيان "من مصلحتنا استمرار نقل كميات كبيرة من شحنات الطعام إلى غزة".

وأضاف "من مصلحتنا أن يعيش سكان غزة بكرامة من الناحية الانسانية"، موضحا أن "هذه طريقة لحماية السلام والروادع الأمنية الحالية".

وتحدث يعالون كذلك عن ضرورة تخفيف الضغط عن معبر كرم ابو سالم جنوبا، والذى يعد المعبر الوحيد حاليا لدخول المواد الغذائية بين اسرائيل وقطاع غزة.

وتابع أن "نحو نصف ما يمر حاليا عبر كرم ابو سالم" سيمر عبر ايرتز عند إعادة فتحه.

وتفرض اسرائيل حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة منذ 2006 لمنع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التى تحكم القطاع، من التسلح مجددا.

وأغلقت اسرائيل معبر ايرتز أمام حركة البضائع عام 2008.
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