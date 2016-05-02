الجيش السورى الحر يرفض وقف إطلاق النار فى سوريا بشكل جزئى

أكد تنظيم (الجيش السورى الحر) المعارض اليوم رفضه لوقف اطلاق النار بشكل جزئى فى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن الجيش الحر أوضح، فى بيان أصدره بهذا الصدد، أنه ما لم يتم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار فى سوريا- الذى تم التوصل اليه تحت رعاية الأمم المتحدة- بشكل كامل، فإن الجيش الحر من حقه أن ينسحب من مفاوضات جنيف وأن يرد أيضا على أى هجمات قد يتعرض لها.

وأضاف " أن أى اعتداء على الجماعات المسلحة التى تنضوى تحت لواء الجيش السورى الحر سوف يمثل اعتداء على التنظيم ككل فى مختلف أنحاء سوريا، وأن التنظيم يحتفظ بالحق فى الرد عليه".

وأكد رفض الجيش السورى الحر لوقف إطلاق النار بشكل جزئى فى مناطق منتقاة من سوريا، مشيرا إلى أنه لن يقبل سوى بوقف كامل لاطلاق النار فى كافة المناطق السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السورى الحر يعتبر بمثابة ائتلاف هش يضم تحت لوائه جماعات المعارضة المسلحة فى سوريا ويحظى بدعم الولايات المتحدة.

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