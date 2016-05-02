أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى الحر يرفض وقف إطلاق النار فى سوريا بشكل جزئى

Google+ Print
الجيش السورى الحر يرفض وقف إطلاق النار فى سوريا بشكل جزئى الجيش السورى الحر يرفض وقف إطلاق النار فى سوريا بشكل جزئى
أكد تنظيم (الجيش السورى الحر) المعارض اليوم رفضه لوقف اطلاق النار بشكل جزئى فى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن الجيش الحر أوضح، فى بيان أصدره بهذا الصدد، أنه ما لم يتم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار فى سوريا- الذى تم التوصل اليه تحت رعاية الأمم المتحدة- بشكل كامل، فإن الجيش الحر من حقه أن ينسحب من مفاوضات جنيف وأن يرد أيضا على أى هجمات قد يتعرض لها.

وأضاف " أن أى اعتداء على الجماعات المسلحة التى تنضوى تحت لواء الجيش السورى الحر سوف يمثل اعتداء على التنظيم ككل فى مختلف أنحاء سوريا، وأن التنظيم يحتفظ بالحق فى الرد عليه".

وأكد رفض الجيش السورى الحر لوقف إطلاق النار بشكل جزئى فى مناطق منتقاة من سوريا، مشيرا إلى أنه لن يقبل سوى بوقف كامل لاطلاق النار فى كافة المناطق السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السورى الحر يعتبر بمثابة ائتلاف هش يضم تحت لوائه جماعات المعارضة المسلحة فى سوريا ويحظى بدعم الولايات المتحدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365