السفير البريطاني في القاهرة يجري استبيانًا حول «الفسيخ»

نشر جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، استبيانًا على الحساب الرسمي للسفارة البريطانية، حول أكل وجبة “الفسيخ”.

وقال “كاسن” في الاستبيان:”‘‘الفسيخ: آكل أو لا آكل.. تلك هي المسألة’’، ويضع 3 اختيارات “كل والأعمار بيدي الله” أو “لا تأكل” أو “كل الرنجة كبديل”.

وصوت على الاستبيان عدة ألاف من المتابعين، وإبدي المئات إعجباهم وتعليقاتهم على الاستبيان.

وكان من بعض التعليقات ‘‘ فسيخ بس اكتب إقرار بتحملك المسئولية كاملة الله يخليك، احنا لِسَّه مش عارفين نخلص مع إيطاليا مش حمل ضحية جديدة’’.

وعلق أخر قالًا ‘‘الرنجة أخف وأضمن’’.