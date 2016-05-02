السفير البريطاني في القاهرة متناولًا «الفسيخ»: تجربة وعدت

نشر جون كاسن، السفير البريطاني في مصر، على حساب السفارة البريطانية على “تويتر” صورًا له يتناول وجبة من “الفسيخ” بعد إعدادها بنفسه.

وعلق “كاسن” على صور تناوله الفسيخ: ‘‘تجربة وعدت’’.

وأثارت تلك الصور إعجابات وتعليقات طريفة من متابعيه، منها ‘‘ فين الحركات!! زيتك وليمونك وبصلك وطحينتك وعيشك البلدي!! ماينفعش الكلام ده.. احنا نعيد من الأول‘‘.

وعلقت متابعة أخرى:‘‘ أنت أكلته غلط عمره ما يتاكل مع الجزر وبعدين تفتحه وتعصر ليمون وزيت وبصل ومش بتوست أسمر خالص بالعيش البلدي’’.