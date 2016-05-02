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السفير البريطاني في القاهرة متناولًا «الفسيخ»: تجربة وعدت

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نشر جون كاسن، السفير البريطاني في ، على حساب السفارة البريطانية على “تويتر” صورًا له يتناول وجبة من “الفسيخ” بعد إعدادها بنفسه.

وعلق “كاسن” على صور تناوله الفسيخ: ‘‘تجربة وعدت’’.

وأثارت تلك الصور إعجابات وتعليقات طريفة من متابعيه، منها ‘‘ فين الحركات!! زيتك وليمونك وبصلك وطحينتك وعيشك البلدي!! ماينفعش الكلام ده.. احنا نعيد من الأول‘‘.

وعلقت متابعة أخرى:‘‘ أنت أكلته غلط عمره ما يتاكل مع الجزر وبعدين تفتحه وتعصر ليمون وزيت وبصل ومش بتوست أسمر خالص بالعيش البلدي’’.

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني يُعد الفسيخ

السفيرالبريطاني متناولاً الفسيخ

السفيرالبريطاني متناولاً الفسيخ

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