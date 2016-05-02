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أيتن عامر تنعى وائل نور : “قلبى واجعنى مع السلامة يا أخف دم وأروع ممثل”

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وائل نور

نعت الفنانة أيتن عامر، الفنان وائل نور، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقالت “عامر” في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع “تويتر”:‘‘ قلبي واجعني مع السلامة يا صديقي العزيز يا أخف دم يا أروع ممثل فينا كلنا في مسلسلك الأخير شقة فيصل حتوحشنا أوي’’.

يذكر أن الفنان الراحل وائل نور كان يشارك الفنانة أيتن عامر في مسلسله الجديد شقة فيصل، بجانب الفنانين كريم عبد العزيز، نسرين أمين، صلاح عبد الله، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج عادل.

نعي الفنانة أيتن عامر

نعي الفنانة أيتن عامر

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