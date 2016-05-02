المجاعة تهدد 4 ملايين شخص في زيمبابوي

تسببت موجة الجفاف التي تضرب زيمبابوي، إلى أن نحو 4 ملايين نسمة أصبحوا في حاجة إلى المساعدات الغذائية، حسب وسائل الاعلام الرسمية.

وتعتبر مقاطعة موينزي بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد إحدى أكثر المناطق تأثرًا بموجة الجفاف الأخيرة، كما أن البحث عن مياه عذبة بات مهمة صعبة لسكان المقاطعة، حسبما ذكرت يورونيوز.

وقالت سيدة من زيمبابوي: “يجب قطع مسافة طويلة للوصول إلى المياه في بعض الأحيان نحمل الأطفال على ظهورنا، وأضطررت لترك طفلي البالغ من العمر 3 أشهر وحيدًا في المنزل”.

ودفعت المخاوف من المجاعة في البلاد الحكومة للإعلان عن حالة الكارثة الوطنية وسط تسجيل المستشفيات لارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية بين الاطفال. كما ناشدت الحكومة المجتمع الدولي الحصول على مساعدات بـ 1.6 مليار دولار لمواجهة أسوء موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقدين.