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عمال يحرقون حافلات شركة بن لادن السعودية لتأخر صرف رواتبهم

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عمال يحرقون حافلات شركة بن لادن السعودية لتأخر صرف رواتبهم عمال يحرقون حافلات شركة بن لادن السعودية لتأخر صرف رواتبهم

حريق الحافلات التابعة لمجموعة بن لادن

أحرق عمال في مجموعة شركات بن لادن ، عددًا من الحافلات التابعة للمجموعة احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم والاستغناء عن عدد كبير منهم.

كانت مجموعة بن لادن ، قد قررت الاستغناء عن حوالي 50 ألف عامل، غالبيتهم من الأجانب، بعد تعرض قطاع الإنشاءات في السعودية لضغوط  نتيجة انهيار النفط.

وقالت تقارير إن العمال أحرقوا أكثر من سبعة حافلات مملوكة للشركة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من مجموعة بن لادن حتى الآن.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن الموظفين ينظمون منذ أسابيع احتجاجات بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ ستة أشهر.

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