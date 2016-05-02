عمال يحرقون حافلات شركة بن لادن السعودية لتأخر صرف رواتبهم

أحرق عمال في مجموعة شركات بن لادن السعودية، عددًا من الحافلات التابعة للمجموعة احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم والاستغناء عن عدد كبير منهم.

كانت مجموعة بن لادن ، قد قررت الاستغناء عن حوالي 50 ألف عامل، غالبيتهم من الأجانب، بعد تعرض قطاع الإنشاءات في السعودية لضغوط نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقالت تقارير إن العمال أحرقوا أكثر من سبعة حافلات مملوكة للشركة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من مجموعة بن لادن حتى الآن.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن الموظفين ينظمون منذ أسابيع احتجاجات بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ ستة أشهر.