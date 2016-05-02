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بالفيديو.. الشرطة النسائية تكثف تواجدها بوسط البلد وأمام دور السينما لمواجهة التحرش

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بالفيديو.. الشرطة النسائية تكثف تواجدها بوسط البلد وأمام دور السينما لمواجهة التحرش بالفيديو.. الشرطة النسائية تكثف تواجدها بوسط البلد وأمام دور السينما لمواجهة التحرش
كثفت الشرطة النسائية من تواجدها أمام دور العرض السينمائى لتأمين الفتيات من التحرش، وذلك أثناء دخولهن ومحاولة الفصل بينهن وبين الشباب.

كانت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، بمديرية أمن القاهرة، قد بدأت حملة على دور العرض السينمائية، والشوارع، والمتنزهات العامة، وذلك أثناء الاحتفال بأعياد الأقباط والربيع، يقود الحملة اللواء عصام شبل، مدير إدارة مكافحة العنف بمعاونة العقيدة نشوى محمود، وعدد من أفراد مديرية أمن القاهرة.

وقال اللواء عصام شبل لـ"اليوم السابع" إن الحملات تستهدف التصدى لوقائع التحرش، والمعاكسات التى تتعرض لها الفتيات والنساء فى الشوارع أثناء الاحتفالات.


>- مدير أمن القاهرة يتفقد شوارع وسط البلد ويشدد على التصدى لمحاولات التحرش

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مصر 365

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