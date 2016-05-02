القبض على عصابة تنقيب عن الآثار فى قرية صالحجر بالغربية

تمكنت مباحث مركز بسيون فى محافظة الغربية من ضبط تشكيل عصابى، متخصص فى التنقيب عن الآثار بالأرض المملوكة لوزارة الآثار بتل ربوة الأحجار فى قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون، يفيد تمكن المقدم محمد السعدنى رئيس المباحث بضبط 6 أشخاص أثناء الحفر بمنطقة آثار صالحجر، وتمكن آخرون من الهرب، وتم تحريز أدوات الحفر، وحرر المحضر رقم 7268 جنح بسيون.

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