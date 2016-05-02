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للوقاية من دهون الكبد.. خفض وزنك وتناول الغذاء الصحى

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للوقاية من دهون الكبد.. خفض وزنك وتناول الغذاء الصحى للوقاية من دهون الكبد.. خفض وزنك وتناول الغذاء الصحى
أكد الدكتور حسن الشناوى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، أن الوقاية من تدهن الكبد تكون عن طريق ضبط مستوى السكر، وخفض الوزن والوصول للوزن المثالى، وتناول الغذاء الصحى السليم الخالى من المشبعة.

من جانبه قال الدكتور محمود البندارى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنصورة خلال اختتام مؤتمر رابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمى مؤخرًا بالمنصورة أن الفشل الكبدى الحاد يحدث لدى مرضى التليف الكبدى الذى يتسبب فى حدوث معدلات وفاة بنسبة 38% منهم نظرًا لحدوث فشل وظيفى فى كثير من أجهزة الجسم (الكلى – القلب – المخ).

وقال إن مسببات المرض وتشخيصه وتقييم الحالة تحددها المعايير الطبية الحديثة التى أقرتها الجمعيات الدولية مثل الجمعية الأوروبية والأمريكية لدراسة الكبد، موضحًا أن الالتهاب الفيروسى فى مرضى التليف الكبدى غير المتكافئ، وكذلك الإصابة بفيروسى بى وسى معًا يؤديان إلى حدوث مثل هذا الفشل الذى يتطلب حجز المريض بالعناية المركزة للكبد واحتياجه لغسيل كبدى قبل عملية زرع الكبد.

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول الجديد فى علاج فيروس C وحسن اختيار الدواء المناسب لكل مريض حسب البروتوكولات الجديدة من خلال أطباء الكبد المتخصصين لتقليل نسب عدم الاستجابة وفرص تحور الفيروس ومقاومته للعلاج.


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مصر 365

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