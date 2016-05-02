الأمن التونسى يكشف عن خلية دعم لوجستى للعناصر الإرهابية بجبال الكاف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب التابعة للأمن الوطنى تمكنت من الكشف عن خلية دعم لوجستى مرتبطة بالعناصر الإرهابية فى منطقة جبل ورغة بولاية الكاف.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها اليوم الاثنين أن الخلية تضم 11 عنصرا، وكانت تعمل على تقديم الدعم اللوجستى للعناصر الإرهابية، والذى يتمثل فى الأدوية والأحذية العسكرية والهواتف الجوالة وبطاقات الشحن.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات كشفت عن أن اثنين من هذه الخلية كانا قد شاركا فى الاعتداء على الحافلة العسكرية بالكاف فى 4 نوفمبر عام 2014، لافتة إلى أن هذه الخلية كانت تستعد لإلحاق عدد من العناصر الإرهابية الأخرى من جبال القصرين للتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابيّة تستهدف الوحدات الأمنية وأحد البنوك بالكاف.

>