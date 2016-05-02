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مباشر: صلاح جوووول

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مباشر: صلاح جوووول مباشر: صلاح جوووول

سجل محمد صلاح نجم روما هدفا من جملة فنية ممتازة في شباك جنوى خلال الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف بعد عمل ثلاثي بين محمد صلاح وستيفان شعراوي ودييجو بيروتي.

شعراوي مرر كرة جميلة لصلاح الذي لعب تمريرة ثنائية مع بيروتي، وسجل المصري الأعسر الهدف بتصويبة أرضية جميلة في شباك جنوى.

وتعادل باناجيوتيس تاكتسيديس لجنوى في الدقيقة 13.

ويحتل روما الترتيب الثالث برصيد 71 نقطة خلف نابولي الوصيف بنقطتين.

ويحرس مرمى روما تشيزني خلف الرباعي مانولاس ودينيه ورودريجير ومايكون.

وفي الوسط يشارك ستروتمان ودي روسي وناينجولان.

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