تقرير في الجول - لا تيأس يا مرتضى.. الزمالك ليس أكثر من غير مدربين هذا الموسم

صحيح أن أليكس ماكليش المدرب الخامس الذي يرحل عن الزمالك هذا الموسم، ولكن هناك فريق آخر في الدوري المصري يتفوق في تغيير المدربين.

ويعتبر ماكليش هو المدرب الخامس الذي يرحل عن الزمالك هذا الموسم بعد جوزفالدو فيريرا وماركوس باكيتا وأحمد حسام "ميدو" ومحمد صلاح الذي تولى المهمة بشكل مؤقت.

لكن غزل المحلة متذيل الدوري هو أكثر فريق غير مدربين هذا الموسم وليس الزمالك، حيث تعاقب على تدريبه 6 مدربين حتى الآن.

فالمحلة بدأ الموسم تحت قيادة محمد جنيدي الذي درب الفريق لثلاث مباريات قبل الرحيل، ليتولى أحمد حسن المسؤولية خلفا منه في 7 مباريات.

وتولى بعدها نبيل خروب بشكل مؤقت قيادة المحلة في مباراة واحدة، قبل ترك مقعد المدير الفني لمحمد فايز ثم سمير كمونة.

وأخيرا، رحل كمونة ليترك مهمة تدريب الفريق لصالح سعيد عبد العزيز.

وبعد المحلة والزمالك، يأتي إنبي الذي تولي قيادته فنيا 4 مدربين هذا الموسم، هم هاني رمزي وحمادة صدقي وخالد متولي وأخيرا علاء عبد العال.

الإسماعيلي أيضا قاده 4 مدربين هذا الموسم هم أحمد حسام "ميدو" ثم أشرف خضر بشكل مؤقت قبل التعاقد مع نصر الدين النابي وأخيرا خالد القماش.

أما سموحة فقاده محمد يوسف وميمي عبد الرازق وحلمي طولان هذا الموسم.

والمقاولون أيضا قاده حسن شحاتة وطارق العشري ومحمد عودة مؤخرا.

وقاد الاتحاد السكندري 3 مدربين هم ستويتشو ملادينوف وليونيل بونتس ومختار مختار.