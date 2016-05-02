ملف في الجول - تعرف على 5 حيل استخدمها مرتضى لفسخ عقد ماكليش

انتزاع صلاحيات وترحيل أجانب وتدخل في المهام وأشياء أخرى، كلها استخدمها مرتضى منصور رئيس الزمالك لفسخ عقد المدير الفني الاسكتلندي أليكس ماكليش.

ويستعرض FilGoal.com كيف سار الأمر منذ غضب مجلس إدارة الزمالك من طريقة عمل ماكليش حتى توصل الطرفان لتسوية مالية واتفقا على الانفصال.

في البداية قرر الزمالك إقالة الثنائي الأجنبي المساعد لأليكس ماكليش. في خطوة ضايقت المدرب الاسكتلندي. (اقرأ التفاصيل من هنا)..

لكن ماكليش وافق في النهاية على العمل مع جهاز فني مساعد يقوده محمد حلمي وجمال عبد الحميد. (اقرأ التفاصيل من هنا)..

الخطوة الثانية كانت تصريحات على لسان جمال عبد الحميد مدير الكرة يقول فيها: سنتدخل فنيا في عمل ماكليش من أجل الزمالك. (اقرأ التصريحات من هنا)..

تظن أن ماكليش رفض؟

في الحقيقة لا. قبل ماكليش بهذا الأمر، وصرح بأن العمل في إفريقيا له شروط تختلف عن أوروبا وسيتقبل الواقع. (اقرأ تصريحات وكيل أعمال أليكس ماكليش من هنا)..

ماكليش ظهر متمسكا بالوظيفة وغير عازم على الرحيل مادام النادي لم يقيله.

فذهب الزمالك إلى أبعد مما سبق، وقرر النادي منع ماكليش من قيادة التدريبات وتكليف محمد حلمي بالعمل مكان الاسكتلندي. (اقرأ التفاصيل من هنا)..

لكن وكيل ماكليش أكد أن الأمر لم يضايق مدرب أستون فيلا السابق، وسيستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك رغم كل شيء.

وأفصح جون ماكليش وكيل المدرب الاسكتلندي "عدم قيادة المران يمنح أليكس فرصة لمشاهدة مساعديه الجدد!". (اقرأ التصريحات من هنا)..

تحرك الزمالك خطوة جديدة، وطلب من ماكليش ألا يكون مسؤولا عن التغييرات أثناء المباراة! (اقرأ التفاصيل من هنا)..

وفي النهاية توصل الطرفان لصيغة لفسخ العقد. (اقرأ التفاصيل من هنا)..