غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الجيش.. وظهور باهر المحمدي وعبد الخالق

غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والتي أعلنها الجهاز الفني لنادي الزمالك بتواجد الثنائي محمد حلمي وجمال عبد الحميد بعد فسخ عقد المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش.

الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع ماكليش على فسخ تعاقده بعدما وافق الأخير على تقاضي شهر ونصف من راتبه مقابل الرحيل. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء يوم الثلاثاء في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب أيمن حفني وحمادة طلبة وأحمد الشناوي وأحمد دويدار للإصابة.

إلى جانب غياب باسم مرسي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة. مع استبعاد محمد سالم ورمزي خالد لأسباب فنية. وخروج حازم إمام من القائمة.

وعاد إبراهيم عبد الخالق للتواجد من جديد في قائمة الزمالك والتي جاءت بتواجد 18 لاعبا.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمود جينش - محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد كوفي - علي جبر - عمر جابر - باهر المحمدي - محمد عادل جمعة.

الوسط: أحمد توفيق - طارق حامد - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفي فتحي - أحمد حمودي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا - أحمد حسن مكي