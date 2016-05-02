عاجل.. وفاة الفنان وائل نور عن عمر يناهز 55 عاما بالإسكندرية (تحديث)

قال الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع"، إن الفنان وائل نور رحل عن عالمنا اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ55 سنة بالإسكندرية.

وتوفى الفنان وائل نور فى شقته بمنطقة العجمى فى الإسكندرية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وتستعد أسرة الفنان الراحل وأصدقائه، للتوجه إلى الإسكندرية، لإنهاء إجراءات دفن الجثمان.

وتوجه الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين إلى مدينة الإسكندرية من أجل متابعة الإجراءات الخاصة بوفاة الفنان وائل نور وبصحبته الفنان شريف باهر.

وكان الفنان الراحل وائل نور متواجدًا فى مدينة الإسكندرية من أجل عرض مسرحيته "الغابة المسحورة" هناك، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة أو تلقى العزاء.

- إسعاف الإسكندرية: وفاة الفنان وائل نور نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة

>

- وائل نور يرحل قبل استكمال مشاهده فى مسلسل "شقة فيصل"

>

- أشرف زكى يتجه إلى الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الخاصة بوفاة وائل نور

>

>