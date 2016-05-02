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سيارات الانتشار السريع تجوب التحرير و"قصر النيل" لتأمين احتفالات شم النسيم

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سيارات الانتشار السريع تجوب التحرير و"قصر النيل" لتأمين احتفالات شم النسيم سيارات الانتشار السريع تجوب التحرير و"قصر النيل" لتأمين احتفالات شم النسيم
جابت منذ قليل، سيارات الانتشار السريع ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل لتأمين احتفالات المواطنين بيوم شم النسيم وأعياد الربيع، عقب تزايد أعداد المحتفلين.

وتوافد المواطنون بكثافة على كوبرى قصر النيل وكورنيش النيل وميدان التحرير وشوارع وسط البلد للاحتفال بيوم شم النسيم.

وكانت المواقع والمتاحف الأثرية شهدت اليوم حالة من الإقبال الشديد حيث توافد الأجانب والمصريين على المتحف المصرى ومنطقة الأهرامات، احتفالا بعيد "شم النسيم".

سيارات-الانتشار-السريع-تجوب-ميدان-التحرير-وكوبرى-قصر-النيل-(1)

سيارات-الانتشار-السريع-تجوب-ميدان-التحرير-وكوبرى-قصر-النيل-(2)

سيارات-الانتشار-السريع-تجوب-ميدان-التحرير-وكوبرى-قصر-النيل-(3)

سيارات-الانتشار-السريع-تجوب-ميدان-التحرير-وكوبرى-قصر-النيل-(4)


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