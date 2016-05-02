«داعش» تقصف شمال بغداد بصوارخ محرمة دوليًا

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، إن عددًا من قوات الحشد التركماني والبيشمركة قد أصيب، إثر قصف صاروخي سام لتنظيم “داعش” على قرية البشير المحرر منه قبل ساعات، شمالي بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن تنظيم “داعش” قصف القرية بسبعة صواريخ محملة بغازات سامة انبعثت منها مُسببة حالات اختناق وحروق في القرية بين القوات.

ويُرجح أن تكون هذه الصواريخ محملة بغازي الكلور والخردل السامين الذين سبق واستخدمهما التنظيم الإرهابي في هذه القرية عندما كانت تحت سيطرته، وقصف بها ناحية تازة الملاصقة للبشير جنوبي محافظة كركوك، شمالي بغداد، في مارس الماضي.