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ارتفاع واردات الهند من نفط إيران بنسبة 49% في أبريل

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ارتفاع واردات الهند من نفط إيران بنسبة 49% في أبريل ارتفاع واردات الهند من نفط إيران بنسبة 49% في أبريل

نفط- أرشيفية

ارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني 48.8% في أبريل، بعد رفع العقوبات عن إيران عضو منظمة أوبك.

وأظهرت البيانات الأولية أن شركات التكرير في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تسلمت 393 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني في أبريل.

وتراجعت شحنات أبريل بنسبة 22.4% مقارنة مع مارس عندما تجاوزت الواردات النفطية من طهران 500 ألف برميل يوميًا لتصل لأعلى مستوى لها فيما لا يقل عن خمسة أعوام.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت لأكثر من مثليها في الشهور ال4 الأولى من عام 2016 لتصل إلى 322 ألفا و500 برميل يوميًا، مقارنة مع 160 ألفًا و500 برميل يوميًا خلال نفس الفترة في عام 2015.

 

 

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