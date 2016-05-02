بائع فول فى بنى سويف: "خلى الفسح لأصحابها أنا أولى بـ50 جنيها

شم النسيم أحد الأعياد التى يحرص المصريون على الاحتفال بها، حيث تذهب العائلات إلى الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بصحبة أطفالها، للاستمتاع به فى الهواء الطلق، بينما هناك فئة من العاملين باليومية تفضل العمل فى هذا اليوم، نظرا لحاجتهم للمال فى الإنفاق على أسرهم.

اليوم السابع التقى أشرف محمد بائع بأحد مطاعم الفول والطعميه فى مدينة بنى سويف، حيث قال "خلى النزاهة والفسح لأصحابها، الفسحة فى شم النسيم بتكلف 100و 200 جنيه، وأنا فى حاجة لـ50 جنيها أصرفها على أسرتى، علشان كده فضلت اشتغل فى المطعم النهاردة.

وذكر البائع متهكما "اللحمة بناكلها فى السنة مرة، والحياه محتاجة مصاريف، ولقمة العيش تجعلنا نعمل دون التفكير فى الفسح"، لافتا إلى ارتفاع الأسعار.

بينما أوضح شعبان فاروق عامل بذات المطعم أن احتياجات أسرته جعلته حريصا على العمل خلال يوم شم النسيم، منوها عن أن الطبقات المتوسطة من المواطنين يشغلهم التفكير فى لقمة العيش وتدبير احتياجات منازلهم عن الفسح والترفيه، وأن الزوجة و الأطفال يحتاجون إلى الخروج فى يوم مثل شم النسيم، ولكن هموم الحياة ودوامة الحياة فى ظل غلاء الأسعار، لا تمنحهم الفرصة.

أما "سيد ط" صاحب المطعم فأوضح أن العمال أصروا على العمل اليوم رغم حرص العائلات على الخروج لقضاء شم النسيم برفقة أطفالهم فى الحدائق والمتنزهات، وذلك لاحتياجهم للمال للإنفاق على أسرهم وقضاء احتياجات منازلهم.

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