الصحة : 11 حالة وفاة و87 حالة إصابة فى حوادث سير وغرق اليوم

أعلن الدكتور خالد مجاهد – المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين – وفاة ١١ مواطن ، و إصابة ٨٧ آخرين منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الرابعة من مساء اليوم ، حيث تلقت غرفة الأزمات والطوارئ 25 بلاغًا بحوادث سير وغرق منها 8 حوادث غرق فى خمس محافظات تشمل ( الإسكندرية –البحر الأحمر – سوهاج – الدقهلية – الغربية )،

> وأوضح أن الحوادث أسفرت عن عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين يخضعون للعلاج والملاحظة بمستشفيات (القصير المركزي – جمصة المركزي – جامعة الأزهر- فرع دمياط ) .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ قد تلقت 17 بلاغا بحوادث سير اليوم من 12 محافظة هي ( سوهاج – الشرقية – السويس – كفر الشيخ – شمال سيناء – الإسماعيلية – الدقهلية – الجيزة – البحر الأحمر – القاهرة – المنيا – أسوان ) ، و أسفرت هذه الحوادث عن وفاة شخصين , أحدهما بمحافظة المنيا – إنقلاب سيارة ربع نقل والآخر بمحافظة الدقهلية نتيجة إنقلاب دراجة بخارية ، كما أسفرت حوادث اليوم عن 84 حالة إصابة جميعهم تحت العلاج والملاحظة .

كما أصدر الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة والسكان – تعليماته للسادة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بمتابعة الموقف ميدانيًا والمرور على المستشفيات وبنوك الدم للتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظان على مستوى الجمهورية والتنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات .

> وفي هذا الإطار قام الدكتور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بمرافقة اللواء محافظ القاهرة – بزيارة مستشفيات المنيرة العام والشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، فيما أشاد المحافظ بأداء العاملين في المستشفيين، وأثنى على تواجد وإنضباط الأطقم الطبية، كما قام بالتفاعل مع المواطنين الذاهبين لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفيين الذين أشادوا بحسن المعاملة وجودة الأداء وتوجهوا بالشكر للوزير والسادة المسئولين على الخدمة الطبية المتميزة التي تلقوها .